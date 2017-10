Cidade Modelo FM – Ouça ao Vivo

BAIXE OS APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

A Rádio Cidade Modelo LTDA, com o nome de fantasia “FM Cidade Modelo” é uma emissora de rádio brasileira localizada na cidade de Picos, no Estado do Piauí, podendo ser sintonizada pela frequência FM 95,30 MHz.

A presente rádio foi fundada pela família Barros Araújo e inaugurada oficialmente em 28 de janeiro de 1989, entrando definitivamente em operação para a cidade de Picos e região em 28/02/89.

A FM Cidade Modelo tem como objetivo levar entretenimento de qualidade, unido à informação séria e de responsabilidade. Para tanto, sua grade musical e o Jornal 95, que a princípio só contava com 30 minutos diários, foram tratados como prioridade. O papel social desempenhado pela FM Cidade Modelo é de suma importância, por conta da quantidade gerada de informação e entretenimento em seus transmissores, que atingem quase 40 municípios da grande região de Picos.

PROGRAMAÇÃO