Cidades da região de Picos estão inadimplentes com Seguro Safra

Setenta e três cidades do Piauí estão inadimplentes com o Seguro Safra, programa desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e, no Piauí, executado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR).

As cidades da região de Picos que estão inadimplentes são: Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Aroeiras do Itaim, Bocaina, Francisco Macedo, Fronteiras, Isaías Coelho, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, Padre Marcos, Santa Cruz do Piauí, Santana do Piauí e Santo Antônio de Lisboa.

O programa é um benefício que visa garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de municípios sujeitos a perda de produção em razão de fenômenos naturais como a estiagem, o excesso ou irregularidade das chuvas. Para receber o benefício, as prefeituras devem estar em dia com o pagamento de sua taxa no valor de R$ 44,65, pago anualmente, por cada agricultor que adere ao programa.

O programa é formado por um fundo onde o agricultor paga a taxa anual de R$ 14,90, o município contribui com R$ 44,65, o Governo do Estado paga R$ 89,25 e a União participa com R$ 297,50, anualmente, por cada agricultor que adere ao programa. O agricultor recebe do benefício R$ 850 reais, divididos em cinco parcelas, e cada produtor rural recebe seu benefício direto na sua conta pessoal.

Confira os municípios inadimplentes, segundo dados da Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR

1.- Agricolândia

2.- Alagoinha do Piauí

3.- Alegrete do Piauí

4.- Altos

5.- Anísio de Abreu

6.- Aroeira do Itaim

7.- Barras

8.- Boa Hora

9.- Bocaina

10-Boqueirão do Piauí

11- Brasileira

12- Cabeceiras

13- Cajueiro da praia

14- Buriti dos Montes

15- Campo Alegre do Fidalgo

16- Campo Maior

17- Canto do Buriti

18- Capitão de Campos

19- Caracol

20- Cocal de Telha

21- Colônia do Gurguéia

22- Cristalândia

23- Cristino Castro

24- Curimatá

25- Curralinho

26- Esperantina

27- Flores do Piauí

28- Francisco Macedo

29- Fronteiras

30- Guaribas

31- Isaías Coelho

32- Itainópolis

33- Itaueira

34- Jacobina do Piauí

35- Jaicós

36- Jatobá do Piauí

37- Joaquim pires

38- Joca Marques

39- José de Freitas

40- Júlio Borges

41- Lagoa do Piauí

42- Lagoinha do Piauí

43- Landri Sales

44- Luís Correia

45- Luzilândia

46- Miguel Alves

47- Milton Brandão

48- Monsenhor Gil

49- Nazária

50- Nossa Senhora de Nazaré

51- Nossa Senhora dos Remédios

52- Novo Oriente do Piauí

53- Oeiras

54- Olho D’água do Piauí

55- Padre Marcos

56- Paes Landim

57- Palmeirais

58- Pavussú

59- Piripiri

60- Porto

61- Ribeira do Piauí

62- Santa Cruz do Piauí

63- Santa Luz

64- Santana do Piauí

65- Santo Antônio de Lisboa

66- Santo Antônio dos Milagres

67- São José do Peixe

68- São Miguel do Fidalgo

69- São Miguel do Tapuio

70- Sigefredo Pacheco

71- Tanque do Piauí

72- União

73- Várzea Branca

GP1