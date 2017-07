Cidades da região de Picos serão contempladas com obras de asfaltamento

A Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans) marcou para o dia 11 de agosto a abertura da concorrência 08/2017, com valor estimado em mais de R$ 222 milhões, destinada à contratação de empresas para realização de obras de pavimentação asfáltica que contemplarão todos os 224 municípios.

Serão licitados oito lotes. Cada um representa uma cidade base para instalação do canteiro de obras e usina de asfalto. São elas Teresina, Parnaíba, Piracuruca, Floriano, Picos, Uruçuí, Bom Jesus e São Raimundo Nonato.

Segundo o secretário Guilhermano Pires, da Setrans, todas as obras serão realizadas em área urbana e serão custeadas com recursos do Tesouro, saldo de operação com o Banco Mundial, e a maior parte com dinheiro do empréstimo assinado em junho junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 600 milhões, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Oo secretário afirmou que ainda não há como prevê o prazo de execução de todas as obras, até mesmo porque a capacidade operacional das construtoras que irão vencer a licitação precisa ser levado em conta. Disse ainda que a grande maioria das obras acontecerão com cobertura asfáltica sobre calçamento. Ao todo são 665 mil quilômetros de pavimentação com “concreto betuminoso usinado a quente”, o CBUQ. O projeto de engenharia diz que as obras são de “grande importância social”, contemplando as regiões de desenvolvimento do Piauí. “Irá de encontro aos anseios da comunidade residente nos locais atendidos pelo projeto, tendo em vista que há muito tempo reivindica por essa melhoria”, traz o texto de apresentação do projeto.

A maioria dos municípios serão contemplados com 3000 m de extensão de asfalto, com vias de 6 metros de largura. As maiores beneficiadas, de acordo com o projeto básico de engenharia divulgado na página Licitações Web do Tribunal de Contas do Estado, serão as cidades de Parnaíba (11400 m), Teresina (10000 m), Picos (10000 m), Floriano (6600 m), Luis Correia (6000 m), Uruçuí (6000 m), Bom Jesus (6000 m), Corrente (6000 m), São Raimundo Nonato (6000 mil) Piripiri (5000 m), Luzilândia (4000 m), Esperantina (4000 m), Altos (4000 m), Oeiras (4000 m), Canto do Buriti (4000 m) e Paulistana (4000 m).

VEJA A LISTA DE CIDADES CONTEMPLADAS