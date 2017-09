Circo Marcos Frota Show inicia temporada em Picos

O Circo Marcos Frota Show, de propriedade do ator Marcos Frota, estreia a temporada de espetáculos no estacionamento do Picos Plaza Shopping nesta sexta (22), às 21h. Com diversas atrações como palhaços, trapezistas, shows de malabares e mágicos, a trupe estará em Picos pela primeira vez.

O produtor do circo, André destaca que o circo é um Projeto Social e Cultural que preza a qualidade artística. “Estamos com uma expectativa muito grande, pois é a primeira fez que vamos nos apresentar em Picos, após 30 anos de existência do Circo”, observa o produtor e comenta que o espetáculo tem um inicio, meio e fim, com um roteiro elaborado.

A estreia do show acontecerá no estacionamento do Picos Plaza Shopping na sexta e fica até segunda (25). O circo é um grande teatro de arena, com dois setores: o azul e o vermelho. O setor Azul, a inteira custa R$ 30,00 e meia R$ 15,00. No setor Vermelho, a inteira custa R$ 20,00 e a meia R$ 10,00.

Lembrando que crianças até 12 anos, estudantes com carteirinha, idoso acima de 60 anos, portador de necessidades especiais, professores, aposentados e Polícia Militar pagam meia.

Horário das Sessões:

Sexta (22) – estreia às 21h.

Sábado (23) e Domingo (24) – 16h, 18h e às 21h.

Segunda (25) – 18h e 21h.