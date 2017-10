Circo Marcos Frota Show: O ator Alexandre Barillari participa de espetáculo

O Circo Marcos Frota Show trouxe um grande ator Alexandre Barillari para participar do seu espetáculo neste fim de semana. O circo está passando uma temporada em Picos e já encerra seu espetáculo neste domingo (1).

Alexandre Barillari participou nesta sexta (29) de uma entrevista coletiva no Colégio Machado de Assis, que apoia o espetáculo circense no munícipio. Alexandre conversou com a mídia sobre carreira, profissões e o sua paixão pelo teatro.



O ator destaca que o picadeiro é o local de verdades em que permite uma aproximação maior entre ator e o público. “O picadeiro é o local de profunda verdade, porque não tem personagem ali, e é onde eu posso ser o Alexandre e não o Guto ou o Alberto. O circo permite essa aproximação entre ator e público”, observa Alexandre.

Pela primeira vez em Picos, Alexandre diz estar muito feliz com a receptividade da cidade. “O circo já me levou em tantas cidades maravilhosas, mas aqui em Picos senti uma tremenda animação, receptividade da parte do público que gratifica todo o trabalho”, comenta.



Questionado sobre o que os picoenses vão encontrar no picadeiro esse fim de semana, Alexandre afirma que resolveu transformar o picadeiro em uma sucursal da dança dos famosos. “Sabendo que o povo brasileiro é um povo que gosta de dança, eu resolvi transformar o picadeiro em uma sucursal da dança dos famosos. E eu procuro sempre saber o que as pessoas gostam de ouvir na cidade, e já sei que os picoenses adoram o forró, e no espetáculo o público vai escolher uma menina para dançar forró comigo”, observa.



Alexandre convida a todos os picoenses para ir ao Circo Marcos Frota Circo Show, no estacionamento do Picos Plaza Shopping. O circo é um grande teatro de arena, com dois setores: o azul e o vermelho. O setor Azul, a inteira custa R$ 30,00 e meia R$ 15,00. No setor Vermelho, a inteira custa R$ 20,00 e a meia R$ 10,00.

*Crianças até 12 anos, estudantes com carteirinha, idoso acima de 60 anos, portador de

Biografia

Alexandre Barillari se formou em Arquitetura, mas sua verdadeira paixão sempre foi o teatro. Suas atuações na televisão: Seu primeiro papel foi em 1996, na novel Salsa e Merengue, como Antônio; 1998 – Malhação, Tadeu; 2000 – Vidas Cruzadas, Aquiles; 2000 – O Cravo e a Rosa, Leonardo Mendes; 2002 – Sítio do Pica-Pau Amarelo, Itamar / Marinheiro Popó; 2003 – Chocolate com Pimenta, Alberto Lares; 2004 – Senhora do Destino, Dr. Fábio; 2005 – Alma Gêmea, Guto; 2006 – Cristal, Gustavo Palhares; 2007 – Caminhos do Coração, Ramon Fusily; 2010 – Bela, a Feia, Detetive Douglas Nogueira; 2012 – Rei Davi, Urias; 2013 – Dona Xepa, Robério Escovão; 2014 – Milagres de Jesus, Efraim; 2014 – Plano Alto, Camargo; 2017 – Belaventura, Tácitus Mascate.