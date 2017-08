Cirillo Vaz se apresentará pelo ‘Boca da Noite’

Acontecerá nessa sexta-feira (04/08) a terceira edição do projeto Boca Noite em Picos. O projeto é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT que tem como finalidade a divulgação do trabalho autoral de artistas locais.

A atração ficará por conta de Cirillo Vaz, cantor e compositor da cidade de José de Freitas-PI, que mora e atua em Picos. Ele está preparando o seu primeiro trabalho autoral solo, já que lançou recentemente um CD autoral de pop rock com a banda “À Lanterna”, e fará um pré-lançamento do que virá neste CD intitulado “Diga Sim”. O CD está previsto para esse segundo semestre.

Além de suas composições ele também fará releituras de canções de artistas da nossa região que também farão parte do show, entre eles: Odorico Carvalho, Beto Sousa, Solon Reis, Zinha Soares, Sherley Lima, José Airton, entre outros… O show está previsto para as 21h na praça Josino Ferreira em frente ao museu Ozildo Albano.