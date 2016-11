Ciro Nogueira promete grande aliança formada para eleições de 2018

Na manhã desta segunda-feira (07/11), o programa Bom Dia Meio Norte recebeu em seus estúdios o senador Ciro Nogueira (PP), que falou sobre o atual momento político do Estado e destacou o crescimento do partido nas últimas eleições.

“Por um lado o partido saiu como o maior partido do estado, mas por outro aumenta muito a nossa responsabilidade com o desempenho desses prefeitos, com aquilo que foi prometido durante as campanhas. Então nós temos um trabalho muito árduo em um momento difícil das prefeituras, essas transições tem sido bastante complicadas, espero que os gestores que estão saindo tenham muita responsabilidade no que vão entregar para os novos gestores e eu espero em Brasília poder ajudar bastante não só os prefeitos do PP, mas os outros prefeitos eleitos e assim possamos melhorar a vida da população piauiense”, afirmou.

O senador falou ainda sobre a derrota do candidato Gil Paraibano na cidade de Picos. “O Piauí inteiro acompanhou o que aconteceu em algumas eleições, algumas ações já foram entradas e está nas mãos da Justiça, nós confiamos no trabalho do Ministério Público para que ele dê um veredicto para dizer o que ocorreu naquelas eleições. O que eu posso dizer é que pegando tudo aquilo que é proibido foi utilizado na cidade de Picos, basicamente foi a situação do asfalto, a obra foi anunciada antes da homologação, mas vamos esperar o resultado. A gente saiu muito magoado com o que ocorreu com essa eleição, mas temos que virar a página, olhar para frente, trabalhar juntos, temos uma aliança sólida com o governador Wellington Dias, participamos ativamente da sua eleição, as prefeituras vão precisar do governo, então esperamos poder ajudar”, declarou Ciro Nogueira.

Sobre o governador, Ciro destacou as importantes alianças feitas para as eleições de 2018 e o espaço que o PP pretende ter a mais no governo. “O deputado Themistocles é uma importante figura pública, ele iniciou na política junto com meu pai, é uma figura muito presente na minha casa. Tenho tentado com o Wellington Dias atrair para que o grupo dele venha para o governo, a eleição de 2018 é algo que vamos discutir mais na frente mas temos tudo pra gente fazer uma grande composição. Tenho tentado atrair o prefeito Firmino Filho para esse grupo, o Silvio Mendes tenho uma grande vontade de atrai-lo para o PP, eu gostaria muito de ter o Firmino fazendo parte desse grupo político para que a gente possa marchar juntos nas eleições de 2018. Se for em cima de um projeto para o nosso estado eu acho tudo possível, todas as forças juntas, governo federal, estadual e prefeitura para que a gente veja o nosso estado como um momento de crescimento”, afirmou.

“O PP nunca vinculou nenhum tipo de aliança sobre a questão de cargos, pode-se ver que a eleição do Firmino o PP não tem cargos na prefeitura. Nos demos grande força graças aos projetos que existiam na prefeitura por causa dos prefeitos da capital Silvio, Elmano e Firmino. Projetos com participação muito importante do secretário de planejamento Washington Bonfim, chegamos perto de R$ 800 milhões, isso foi graças a um trabalho que fizemos ainda quando o PP estava a frente do ministério das cidades. Tenho tido boas conversas com o governador, projetos importantes vão acontecer no nosso estado, vamos avançar nas duplicações e espero que até o final do meu mandato a gente tenha uma solução para isso”, finalizou.

Meio Norte