Cláudio Galeno toma posse na Secretaria de Obras

Na manhã desta segunda-feira, dia 17, o prefeito de Picos, Pe. Walmir Lima, empossou o novo secretário de obras, o empresário Cláudio Galeno. A solenidade ocorreu na Sala de Reuniões do Palácio Coelho Rodrigues e foi prestigiada por servidores, familiares de Galeno, secretários e amigos.

À imprensa Galeno reafirmou sua vontade de contribuir com a gestão do Pe. Walmir e reforçou que a aliança entre seu grupo político e o prefeito estão mantidas e fortalecidas: “volto à secretaria de obras de Picos com muita vontade de trabalhar, de dar continuidade às obras que estão paralisadas e iniciar tantas outras. Junto com o nosso prefeito vamos cobrar dos governos estadual e federal os recursos para a continuidade das obras. Além disso, reforço aqui o apoio do Araujinho e do vereador Simão Carvalho a esta gestão e ao prefeito”, disse.

Pouco antes da posse, Pe. Walmir afirmou em entrevista aos jornalistas presentes que Galeno retorna à pasta para contribuir com a administração: “é com muita alegria que recebemos o Cláudio Galeno em nossa gestão. Ele vem para somar para contribuir. Espero que até o final do ano tenhamos muitas obras para inaugurar e depois também. Agradeço a passagem do Gutenberg Rocha e o Reginaldo Osvaldo que estiveram à frente dessa pasta. O Galeno tem conhecimento do andamento das obras e tem um com trânsito com o governo estadual, isso trará sem dúvidas bons frutos para o nosso município”, pontuou.

Questionado se as recentes mudanças na pasta não afetariam o andamento dos projetos, o prefeito ressaltou que pelo fato dele acompanhar de perto o trabalho das secretarias, essas mudanças não trazem efeitos negativos: “como prefeito dou autonomia aos secretários, mas faço questão de acompanhar tudo até para que em momentos de mudança eu possa direcionar e apontar quais as prioridades do município”, afirmou.

CCOM