Clero da Diocese de Picos realizará Missão em comunidades de Monsenhor Hipólito, Pio IX e Francisco Santos

Na vivencia do mês missionário o Clero da Diocese de Picos realiza no dia 17 de outubro, um dia de Missão nas comunidades da Br 020 que compreende às paróquias de Francisco Santos, Monsenhor Hipólito e Pio IX. A atividade terá início às 07:00h na igreja São Pedro na comunidade Km 45 município de Monsenhor Hipólito.

Durante o dia o bispo e os padres visitarão as comunidades de Toco Preto e Caldeirão dos Oliveiras na paróquia de Francisco Santos; comunidades São Pedro Km 45, Serra Azul, Km 40, Assentamentos Alto do Brilhante e Baixio de Santiago na Paróquia de Monsenhor Hipólito; Sítio Guaribas, Baixa do Poço I e II, Serra de Aparecida, Cova Donga, Novo Horizonte e Alto Riso na Paróquia de Pio IX.

Às 14h, todo o clero se encontrará na comunidade Caldeirão dos Oliveiras – Francisco Santos, para um momento de reunião. O encerramento da missão será às 16h com a celebração da Eucaristia presidida pelo bispo de Picos, Dom Plínio José Luz da Silva e concelebrada por todos os padres da Diocese.

Conforme o pároco de Francisco Santos, Pe. Marcos Roberto Vieira, “é com muita satisfação que os padres das paróquias que compreende a Br 020 se prepara para acolher os demais irmãos no presbitério, assim como todo povo de Deus que certamente participará deste momento de evangelização”.