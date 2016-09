Cliente de Monsenhor Hipólito ganha prêmio da Ótica e Joalheria Brilhante

A cliente da cidade de Monsenhor Hipólito, Eliane de Jesus Fialho, foi à vencedora do colar com medalha de ouro 18k da promoção “Seu Pai Merece Ouro” da Ótica e Joalheria Brilhante. O sorteio foi realizado no último sábado, dia 27 de agosto.

A vencedora comprou um relógio na loja da Brilhante, localizada na Galeria Tininha de Sá, na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Picos. Com a compra do produto ela ganhou um cupom e foi sorteada com o prêmio.

A promoção sobre o Dia dos Pais teve uma grande participação dos clientes, que ao comprar os produtos na loja concorriam ao prêmio.