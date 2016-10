Cocajupi é contemplada com tratores e insumos para a produção de caju

Os últimos cinco anos de estiagem que assolaram a região Nordeste, 60% da área plantada de caju foi perdida no Estado do Piauí. Com o objetivo de amenizar esta realidade, o Governo do Estado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) estão articulando projetos que visam o desenvolvimento do trabalho no campo.

Em Picos, a Central de Cooperativas de Cajucultores do Estado do Piauí (Cocajupi) receberam vários equipamentos e insumos para serem utilizados no plantio do caju, através do projeto Viva Semiárido e do Departamento de Combate a Pobreza Rural.

Os materiais destinados são: dois tratores com implementos, 173 mil mudas de caju anão precoce, calcário para correção de solo das áreas plantadas, três máquinas de corte de castanha e apoio financeiro para assistência técnica além de outros materiais.

O presidente da Cocajupi, Jocibel Belchior Bezerra, destaca que os equipamentos vem a aumentar a produção de caju e amenizar os prejuízos causados pela seca.

“É um incentivo e tanto, pois tivemos várias perdas na safra e com isso fazer uma boa retomada nas áreas perdidas e aumentar a produção. Além dos materiais, a assistência técnica é importante para subsidiar o plantio até a colheita do caju, e oferecer apoio aos cooperados” disse o presidente.

Os materiais serão entregues durante solenidade realizada no próximo sábado, 14, no Campus da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), em Picos.