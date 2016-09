Colégio CPI: Teste Bolsa 2017

Estão abertas as inscrições do primeiro TESTE BOLSA para o ano letivo de 2017 do Colégio CPI.

A Escola é a maior Instituição de Ensino (Infantil, Fundamental e Médio) do nosso Estado, a Escola com os maiores e melhores resultados em olimpíadas, concurso e, principalmente, nos vestibulares. A prova maior disso é que hoje o Colégio CPI esta entre as 8 melhores escolas do Estado do Piauí, segundo o Ranking do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Tudo isso é consequência de um trabalho feito com muito amor e dedicação por todos aqueles que fazem parte da nossa Instituição. É com muita honra e prazer que lhes convidamos para fazer parte da nossa Escola – participando do nosso Teste Bolsa para o ano letivo de 2017.

1 – PERÍODO DE INSCRIÇÃO

1.1. 1º TESTE – 31 de Agosto a 20 de Outubro de 2016 SOMENTE PELA INTERNET através do site do Colégio CPI – www.colegiocpi.com

2 – PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO (SOMENTE PELA INTERNET)

2.1. PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º Ano), ENSINO MÉDIO (1ª, 2ª e 3ª Séries)

• Preenchimento da ficha com os dados do candidato;

• Pagamento da taxa de R$ 15,00 (quinze reais);

• O pagamento da taxa poderá ser pago no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Casas Lotéricas, PagContas e no Caixa da Escola.

3 – DATAS DAS PROVAS

3.1. 1º TESTE

• 23 de Outubro de 2016 (Domingo)

• Horário: Das 8h às 12h

Confira o Edital com todas as informações: Edital – TESTE BOLSA 2017

Conteúdo Programático:

Ensino Fundamental II

6º ANO

7º ANO

8º ANO

9º ANO

Ensino Médio

1ª SÉRIE

2ª SÉRIE

3ª SÉRIE