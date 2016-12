Colégio Machado de Assis é homenageado na Alepi

Na manhã desta quinta-feira (15), o Colégio Machado de Assis recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativo do Piauí. A Sessão Solene Especial foi proposta para destacar e parabenizar as escolas públicas e privadas que tiveram bom desempenho na edição 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Francisco Machado, diretor do CMA, foi convidado para fazer parte da mesa durante a Solenidade. Ele representou a escola que, no último Exame, conseguiu o 1º lugar na Média Geral em Picos.



A homenagem foi uma iniciativa do deputado estadual José Pessoa Leal (Dr. Pessoa), que na ocasião ressaltou a importância de valorizar práticas de ensino que estão dando certo no Estado. Segundo ele, as escolas homenageadas merecem ser vistas como exemplo, servindo de parâmetro para as demais, para alcançar bons resultados e melhorar os indicadores educacionais do Piauí.



O Colégio Machado de Assis há 10 anos vem contribuindo com a formação de crianças e jovens na região de Picos. Referência em educação, a escola coleciona conquistas como, por exemplo, em aprovações para diversos vestibulares e concursos, com destaque para o curso de Medicina, que mesmo sendo o mais concorrido do país, o Colégio sempre aprova para essa área.