Colégio Machado de Assis participa do Congresso Bett Educar

Os diretores do Colégio Machado de Assis participaram do maior congresso de educação da América Latina, que aconteceu na última semana em São Paulo. O congresso Bett Educar tem o intuito de contribuir para a qualidade da educação no Brasil.



O professor Machado destaca que é importante para o colégio a participação no congresso. “É importante buscarmos inovações para a nossa instituição”, observa.

O Congresso Bett Educar acontece anualmente com atividades estruturadas e traz diversos temas para discussões de forma a permitir que os congressistas conheçam diferentes aspectos, abordagens, pontos de vista e práticas sobre cada um deles.

O Colégio Machado de Assis utiliza a plataforma de ensino SAS, que elabora materiais didáticos e soluções educacionais que abrangem da Educação Infantil ao Pré-Universitário, com os mais elevados padrões de qualidade, a fim de oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades de educadores e educandos em todo o Brasil.

“A plataforma SAS trabalha com resultados, prova disso são os nossos alunos do Colégio Machado de Assis que por diversos anos tem conseguido notas espetaculares no ENEM e aprovações em diversas instituições do País”, destaca professor Machado.