Colégio Machado de Assis realiza capacitação para professores

O Colégio Machado de Assis trabalha com a educação como instrumento principal para a mudança do ser humano, é foi pensando nisso que o colégio apostou em mais um projeto de sucesso. Uma manhã dedicada a debates, bate-papo e bastante troca de conhecimento enriqueceu os mestres do Ensino Infantil ao Fundamental I das Unidades de Ensino Junco e Internacional do Colégio Machado de Assis, na manhã de sábado (11).

A Capacitação dos professores teve como Temática “O Preço do Amanhã” onde foi discutido o constante processo de aprendizado como propósito principal de contribuição para o desenvolvimento de competências institucionais e individuais. O Palestrante convidado foi o pedagogo, músico e escritor Isaque Folha, que já dividiu conferências pelo Brasil com nomes importantes como Augusto Cury em palestras sobre relações humanas.