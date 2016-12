O Colégio Machado de Assis vai realizar nesta sexta-feira (02), e sábado (03), mais uma edição do Doutores do ABC. Hoje as atividades começam a partir das 19h30, no Espaço Fátima Sá. Recentemente, a escola comemorou 10 anos de fundação, realizando vários momentos especiais para comemorar a sua trajetória.



No sábado, o evento começa mais cedo, a partir das 19h, no mesmo local. O “Doutores do ABC” vai marcar o encerramento do ano letivo 2016.