Colégio São Lucas conquista 1º lugar do Enem em Picos

O clima é de festa e comemoração no colégio São Lucas. Isso porque a instituição de ensino conquistou mais uma vez o primeiro lugar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na cidade de Picos-PI.

O colégio obteve uma média de 579,34 nas provas objetivas, superando todas as escolas do município. Aumentando sua média em 11,73 pontos em relação ao ano passado (2015).

O professor de História do Colégio São Lucas, Rubens Leal, informou que pelo segundo ano consecutivo o São Lucas se destaca no cenário da macrorregião de picos com a melhor nota do Enem, destacou ainda, que a instituição encontra-se entre as 30 melhores escolas do Piauí, estando entre as 5 melhores do interior do Estado do Piauí, segundo dados do Inep.

Rubens Leal menciona ainda que, tudo isso é resultado de muito trabalho, esforço e dedicação vindo da família São Lucas. “Nossos alunos do 3° Ano tem aula todos os dias, inclusivo nos finais de semana e feriados, adotamos o melhor sistema de ensino do País, Sistema de Ensino Bernoulli, além de possuímos uma carga horário de aulas superior a exigida pela o Mec” declarou.

De acordo com a diretora do colégio, Ana Maria de Sousa, o resultado já era esperado, uma vez que a instituição trabalhou o ano de 2015 voltado para as provas do Enem. “Os professores abraçaram a causa, os alunos estudaram e hoje estamos comemorando esse resultado. Estou muito feliz e vamos continuar o trabalho para conquistar mais vitórias”, declarou.