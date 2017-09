Colégio São Lucas promove aulão de preparatório para o ENEM

O Colégio São Lucas, promoveu neste final de semana, um aulão de preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2017. As aulas foram realizadas no sábado (2) das 7h às 22h e no domingo (3) das 8h às 12h.

O aulão foi ministrado pelos professores Hélcio Aguiar (Gramática) e Geraldo Júnior (História da Arte) e teve uma presença expressiva dos alunos do 3º Ano do colégio e Pré-Enem. Estudantes do Aprovamedi, que é uma turma da instituição especifica em prestar vestibular tradicional e Enem para Medicina, também estiveram presentes nas aulas.

De acordo com o coordenador do Ensino Médio do Colégio São Lucas, professor Evando Oliveira, os professores mais requisitados do Piauí prepararam os alunos neste final de semana para o Enem. Ele afirmou ainda que o aulão é um complemento da grade curricular da escola. “É uma nova metodologia para reforçar aquilo que o nosso alunado já sabe, até porque temos uma excelente equipe de professores, e estes que vêm de Teresina reforçam aquilo que o nosso professor vem trabalhando em todo o ensino médio”, disse.

A diretora do Colégio São Lucas, Ana Maria de Sousa, reiterou que o colégio prepara os alunos para o Enem e vestibular desde as aulas normais aos aulões e revisões. “É uma prática do São Lucas trazer professores de Teresina para o nosso aluno ouvir outras pessoas e ver uma outra linguagem, apesar do São Lucas ter a melhor equipe de professores de Picos. Estamos preparando nossos alunos desde o início do ano e vamos seguir até as vésperas do Enem”, frisou.

Aulão 7 de setembro

O Colégio São Lucas irá promover, dia 7 de setembro, na Associação Comercial de Picos, um aulão de Redação em preparatório para o ENEM. O professor Roger, considerado um dos melhores do Piauí, irá ministrar a aula, que irá das 8h às 12h.