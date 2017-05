Colégio São Lucas promove festa em comemoração ao Dia das Mães

O Colégio São Lucas promoveu na noite dessa terça-feira (9) uma festa em comemoração ao Dia das Mães. A homenagem as rainhas do lar foi realizada no pátio do colégio.

A noite foi marcada por homenagens, emoção e diversão.

As mães participaram de brincadeiras, sorteios de brindes e deram depoimentos emocionantes sobre a sensação de ser mãe.

De acordo com a diretora do Colégio São Lucas, Ana Maria de Sousa, o momento foi de felicidade pela comemoração das mães do Colégio São Lucas. “Só em comemorar o Dia das Mães já é uma alegria e está com as mesmas é uma alegria bem maior. Não tenho palavras para descrever um momento como esse, diante desses depoimentos emocionantes”, disse a diretora.

Ana Maria reiterou ainda que as mães representam tudo para o Colégio São Lucas. “As mães não passam, elas permanecem no São Lucas fazendo com que essa família cresça cada dia mais forte e com muito amor”, frisou.