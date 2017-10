Colégio São Lucas promove I Feira Científica

O Colégio São Lucas realizou durante todo o dia dessa segunda-feira (9) a I Feira Científica. O evento foi realizado no pátio da instituição de ensino e contou com a participação de um número expressivo de alunos e professores.

Durante a feira foi apresentado um arcabouço histórico e cultural de alguns dos cientistas mais importantes da humanidade, com amostras bibliográficas, amostra de materiais e palestras com o professor Brendon e o professor Italo Lima.

De acordo com o professor Brendon, a feira teve como proposta trazer uma nova visão da ciência para os jovens. “O ideal foi sair dessa mesmice de sala de aula, de cálculo, de física que é uma coisa bem complexa e mostrar para o aluno que tem uma história por trás e tem pessoas que foram muito importantes para a sociedade”, explicou.

O professor frisou ainda que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer mais coisas fora da sala de aula. “Hoje na sala de aula vemos uma física reduzida e aqui na feira eles viram uma física um pouco mais avançada”, disse.

Brendon afirmou que esses projetos de feira científica trazem muitos avanços para os alunos sobre a ciência. “Essa feira foi projetada há uns quatro meses e tivemos todo o apoio do Colégio São Lucas. O evento foi um sucesso!”, comemorou.

O evento foi realizado durante a manhã com alunos do 8º Ano e durante a noite com alunos do 9º Ano.