Colégio São Lucas promove super mega revisão para o Enem

O Colégio São Lucas promoveu nessa quinta (2) e sexta-feira (3) uma super mega revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nesse domingo (5) e no próximo dia 12 de novembro. Os aulões foram realizados no auditório da Associação Comercial de Picos e contou com um público expressivo de estudantes.

Durante os dois dias de aula foram revisadas as disciplinas de História Geral, Geografia Geral, Atualidade, História do Brasil, Geografia do Brasil, Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa, Gramática, Literatura, Redação e Argumentação.

A diretora Ana Maria de Sousa comemorou a participação expressiva dos alunos. Segundo ela, o objetivo do São Lucas é preparar seus estudantes para que eles façam uma boa prova. “Passamos o ano inteiro com aulões e revisões, preparando os nossos alunos, porque queremos que eles saiam daqui preparados e prontos para obter um ótimo resultado na prova”, disse.

De acordo com o coordenador do Ensino Médio, Evando Oliveira, o Colégio São Lucas vem sempre inovando nos preparativos para o Enem e a equipe de professores fez uma preparação especial para os alunos. “Os nossos professores deram as dicas essenciais e revisaram assuntos importantes que podem cair na prova”, completou.

O professor Rubens Leal informou que durante a revisão foram abordados assuntos pertinentes ao Enem. “A gente faz uma seleção daqueles conteúdos que são mais cobrados e aprofundamos esses assuntos e graças a Deus o resultado tem sido bem satisfatório”, frisou.

As revisões continuam na próxima semana, nos dias 9 e 10 de novembro, das 15h às 22h, com as disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza, que compreende Química, Física e Biologia.