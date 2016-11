Colégio São Lucas realiza Prova do Teste Seletivo 2017

O Colégio São Lucas tem comprovado sua competência através de centenas de aprovações no ENEM e nos vestibulares das universidades públicas e particulares de todo o País. Em 2015 e 2016, o CSL logrou o 1º lugar do ENEM em Picos, destacando-se ainda entre as 30 melhores escolas do Piauí, estando entre as 5 melhores do interior do Estado, segundo dados do INEP. A cada novo ano letivo, o Colégio São Lucas cresce, assim como a satisfação daqueles que lhe confiam a educação de seus filhos.

Nesta perspectiva, o Colégio São Lucas realiza hoje (11) a prova do Teste Seletivo 2017, com bolsas de até 100%, as quais são destinadas para alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e nos CURSOS PRÉ-ENEM de Picos/PI e macrorregião.

Agradecemos a todos que se inscreveram no Teste Seletivo 2017. Desejamos que façam uma boa prova, e que venha estudar com o Colégio que mais Aprova no Enem em Picos.