Colégio São Lucas realiza SEMANA ENEM

O Enem vem ai, e para você fixar os conteúdos estudados no decorrer do ano e ficar por dentro do que mais cai na prova, o Colégio São Lucas promoverá uma semana dedicada exclusivamente para o Enem, “SEMANA ENEM”. O evento será realizado entre os dias 31 de outubro a 04 de novembro de 2016, na Associação Comercial de Picos.

A melhor Equipe de Professores de Picos e região vão te ajudar com uma serie de questões, conteúdos e dicas para você se dá bem na hora da prova. Os convites já estão sendo vendidos na secretaria do Colégio. Garanta logo sua vaga e venha se preparar com o 1° Lugar no Enem em Picos.

Programação:

1° Dia: Segunda-feira (31/10/2016)

16h às 17h40min – Matemática (Professores: José Barros / Márcio Miranda)

18h às 19h40min – Linguagens (Professora: Ana Paula)

20h às 21h40min – Química (Professores: Denilso Fontes / Evilásio Dantas)

2° Dia: Terça-feira (01/11/2016)

16h às 17h40min – Física (Professor: Pedro Luz)

18h às 19h40min – Biologia (Professores: Renê Canuto / Odias Júnior)

20h às 21h40min – Química (Professores: Denilso Fontes / Evilásio Dantas)

3° Dia: Quarta-feira (02/11/2016)

16h às 17h40min – Matemática (Professores: José Barros / Márcio Miranda)

18h às 19h40min – Geografia Geral (Professor: Rodrigo Leal)

20h às 21h40min – História Geral (Professor: Rubens Leal)

4° Dia: Quinta-feira (03/11/2016)

16h às 17h40min – Física (Professor: Ramon Marques / Pedro Luz)

18h às 19h40min – Linguagens (Professora: Kássio Gomes)

20h às 21h40min – Geografia Brasil (Professor: Rodrigo Leal)

5° Dia: Sexta-feira (04/10/2016)

16h às 17h40min – Biologia (Professores: Renê Canuto / Odias Júnior)

18h às 19h40min – História Brasil (Professor: Rubens Leal)

20h às 21h40min – Redação (Professora: Rosiara Araújo)

20h às 21h40min – Geografia Brasil (Professor: Rodrigo Leal)