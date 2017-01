Coligação divulga nota de pesar pela morte do prefeito do Chico Borges

A coligação “Santana Melhor para todos” consternada com o prematuro falecimento do prefeito eleito do município Francisco Raimundo de Moura (Chico Borges), ocorrido na manhã deste domingo (01) de janeiro de 2017, vem lamentar com profunda dor a perda de seu mais ilustre líder político.

A coligação ainda manifesta seu pesar e sua solidariedade à família, aos amigos e aos admiradores de Chico Borges, bem como a sociedade santanense. Neste momento de dor a coligação registra os votos de condolências dirigidos aos seus familiares.

“O município de Santana do Piauí perde o seu mais ilustre guerreiro, homem integro, correto e firme em suas decisões, pessoa humana e trabalhadora”.

Coligação Santana Melhor Para Todos.