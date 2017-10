Colisão com ônibus mata vereador de Uruçuí

[ad#336×280]O vereador Joarez Maia (PTB), do município de Uruçuí, morreu em um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (08/01) em um trecho da PI 247, próximo à cidade de Sebastião Leal. Ele estava a caminho de Teresina, onde acompanharia a eleição da APPM.

Ele estava com a esposa, que também faleceu no acidente, quando o veículo em que estava, uma picape Hilux, colidiu de frente, com um ônibus da empresa Princesa do Sul. O motorista do vereador, identificado como Raimundo Filho, irmão do ex-vereador Osmar Alexandre, sobreviveu à tragédia e foi levado para o hospital.

Dois passageiros do ônibus, identificados como Adelino Alves de Amorim, 54 anos, de Samabaida-MA, e o seu filho, saíram feridos, mas foram prontamente atendidos e passam bem. Os corpos das vítimas fatais e os feridos foram levados para o hospital de Uruçuí, que está lotado por uma multidão de pessoas, entre familiares, amigos do vereador e curiosos. 180graus

O passageiros do ônibus da princesa do Sul que colidiu com o carro do vereador, o senhor Adelino Alves de Amorim, 54 anos, de Samabaida-MA, foi transferido para Floriano.

Uma carregadeira foi levada ao local do acidente para ajudar a retirar o carro e os corpos, o primeiro a ser retirado foi o da sua companheira.

Atualizada às 12h

O major Nelson Feitosa afirmou que a hilux do vereador Joarez Maia, 51 anos, invadiu a contramão e colidiu de frente com o ônibus da empresa Princesa do Sul que estava locado para o transporte de trabalhadores. Na colisão também faleceu a esposa do parlamentar de Uruçuí, Maria da Guia, de 29 anos.

O motorista da picape, identificado como Raimundo Alexandre, mais conhecido como Filho, sofreu ferimentos leves. Ele contou à polícia que tentou ainda desviar o automóvel para o acostamento mas não conseguiu evitar a colisão.

Joarez estava no banco do passageiro. O air bag chegou a ser acionado mas não foi suficiente para evitar a morte do vereador, dada a violência do impacto.

Foi necessária a utilização de um trator para puxar a lataria da hilux e desunir os dois carros.

De acordo com informações do major Feitosa, do 10º BPM, a hilux na qual o vereador estava era guiada por um motorista. “O carro vinha numa reta e bateu na contra-mão contra o ônibus da empresa Princesa do Sul”, descreve o militar. Segundo o major, o motorista teve apenas ferimentos leves.

Com informações do Notícias de Uruçuí e 180graus