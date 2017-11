Colisão entre caminhão e Hilux deixa cinco mortos na BR-316

Na noite desta terça-feira (21/11), uma colisão entre um ônibus e um veiculo modelo Hilux deixou cinco pessoas mortas no Km 233, município de Inhuma, na BR-316.

De acordo com informações do inspetor Barros, da Policia Rodoviária Federal, a colisão ocorrida foi do tipo traseira deixando quatro pessoas mortas no local e aproximadamente cinco feridos. Um ferido ainda chegou a ser levado com vida para o hospital de Picos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A colisão envolveu um caminhão de placa LWL-7144 de Marcolândia e uma Toyota Hilux de placa LYB-9000.

As vítimas fatais foram identificadas. Duas vítimas seriam, respectivamente mãe e filha, identificadas como Eva Rosa da Silva, de 72 anos, e Francisca Eva da Silva, de 27 anos, ambas de Massapê do Piauí.

Outras duas vítimas fatais são de Jaicós, Maria Anunciada da Conceição, de 70 anos, que faleceu após dar entrada no Hospital Regional de Picos, e um homem identificado apenas por “Neguinho”, também de Jaicós, que também veio a óbito no local.

Segundo informações, pelo menos outras quatro vítimas feridas foram socorridas e estão no Hospital de Picos, o motorista da SW4, identificado como Flávio José de Macedo Silveira, o Doutor de Lili, ex-vereador de Jaicós, Jair Raimundo da Silva, mais conhecido como Jaizão e uma criança, de iniciais M. C., de 2 anos, filha de Francisca e neta de Eva. Uma outra pessoa ferida, identificada por Rosélia de Sousa Alves foi levada para o Hospital de Valença, em estado grave e foi transferida para Teresina.

A quinta vitima fatal foi uma senhora identificada por Ana Josefa Gomes de Carvalho, também do município de Massapê do Piauí. Os documentos da vítima ainda não foram localizados e o corpo foi identificado por um filho no necrotério do Hospital Justino Luz.

A SW4 seguia de Teresina com destino a Jaicós. Os passageiros seriam pessoas que realizavam tratamento de saúde na capital.

Fonte: Com informações do Cidades na Net