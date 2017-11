Colisão entre ônibus e Hilux deixa 5 mortos na BR-316

Um trágico acidente foi registrado na noite desta terça-feira, 21, na BR 316, próximo a cidade de Inhuma, envolvendo uma Toyota SW4, de Jaicós, e um caminhão da cidade de Marcolândia.

Os veículos seguiam no mesmo sentido e teriam colidido. Com a colisão, a SW4 capotou fora da rodovia, deixando várias pessoas feridas e quatro pessoas mortas ainda no local do acidente.

As vítimas fatais ainda estão sendo identificadas. Duas vítimas seriam, respectivamente, mãe e filha, identificadas como Eva Rosa da Silva, de 72 anos, e Francisca Eva da Silva, de 27 anos, ambas de Massapê do Piauí.

Outras duas vítimas fatais são de Jaicós, Maria Anunciada da Conceição, de 70 anos, que faleceu após dar entrada no Hospital Regional de Picos, e um homem identificado apenas por “Neguinho”, também de Jaicós, que também veio a óbito no local.

Segundo informações, pelo menos outras quatro vítimas feridas foram socorridas e estão no Hospital de Picos, o motorista da SW4, identificado como Flávio José de Macedo Silveira, o Doutor de Lili, ex-vereador de Jaicós, Jair Raimundo da Silva (Jaizão), uma criança, de iniciais M. C., de 2 anos, que era filha de Francisca e neta de Eva.

Uma outra pessoa ferida, identificada por Rosélia de Sousa Alves foi levada para o Hospital de Valença, em estado grave, estaria sendo transferida para Teresina.

A SW4 seguia de Teresina com destino a Jaicós. Os passageiros seriam pessoas que realizavam tratamento de saúde na capital.

Atualizada às 1h22

Os corpos das quatro pessoas que morreram no local do acidente foram levados para o necrotério do Hospital Regional de Picos.

Atualizada às 2h00

Foi confirmada a morte de uma quinta pessoa, uma senhora identificada por Ana Josefa Gomes de Carvalho, também do município de Massapê do Piauí. Os documentos da vítima ainda não foram localizados e o corpo foi identificado por um filho no necrotério do Hospital Justino Luz.

O motorista da SW4, Doutor de Lili, foi sumetido a exames e em seguida, transferido para Teresina.

