Colisão frontal entre motos deixa dois mortos e um ferido no interior de Curral Novo

Uma grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, por volta das 18h30, na localidade conhecida como ‘Poço do Antônio Lopes’, próximo ao assentamento ‘Casa Nova’, no município de Curral Novo do Piauí. A tragédia envolveu uma colisão frontal entre duas motociclistas e terminou na morte dos dois jovens condutores dos veículos, sendo que um terceiro jovem que seguia de carona foi levado em estado grave para a cidade de Picos.

De acordo com informações apuradas, os jovens Luis José Carvalho, de 23 anos, (piloto falecido a caminho de Simões), e Engraso José da Silva, de 16 anos, (carona que foi socorrido e encaminhado em estado grave para Picos), sendo que ambos seguiam numa motocicleta Fan 125 prata, no sentido contrário ao jovem Francisco Kelvio Arthur de Carvalho, de 22 anos, (piloto que teve morte imediata no local do acidente), e pilotava uma moto Bros 150 cinza.

De acordo com informações da Polícia Militar, a tragédia ocorreu quando os jovens cruzarem em uma parte de aclive da estrada carroçável, em frente a residência da principal testemunha: Paulo José de Carvalho, e colidiram frontalmente, sendo que a vítima socorrida em estado grave foi arremessada próximo à porta da testemunha.

Cidades em Foco

Fotos: PM