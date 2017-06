Colisão na BR 316 deixa dois mortos em Dom Expedito Lopes

Um acidente registrado por volta das 17h20 deste sábado, 10, no cruzamento entre a BR 316 e a avenida que dá acesso ao centro de Dom Expedito Lopes e deixou duas pessoas mortas.

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontaram que o acidente foi uma colisão transversal entre uma moto de placa DYX 1174 e um caminhão Scania com placa KCZ 4171. No momento em que cruzava a BR a motocicleta foi atingida transversalmente pelo veículo de carga, que seguia no sentido decrescente da via (Picos- Teresina).

Com a gravidade do impacto os ocupantes da motocicleta foram arremessados a cerca de 50 metros e o veículo ficou em chamas. Populares informaram que o motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada da PRF.

O cabo Altamar informou que as vítimas residiam no povoado Baixa Grande e foram identificadas como Antônio Gonçalves da Silva, de 43 anos, e Ivanildo Tavares Barbosa, de 50 anos.

“Segundo informações colhidas com populares no local do acidente, as vítimas estariam na cidade onde ingeriram bebida alcoólica. O caminhão chegou a passar por cima da moto”, disse o cabo.

Antônio Gonçalves chegou a ser socorrido com vida, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes de chegar ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

A PRF, Polícia Civil e a Perícia Criminal estiveram no local. Os corpos foram encaminhados a Picos onde deverão ser periciados e liberados nas próximas horas.

