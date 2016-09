Colisão na Br-316 mata casal de Marcolândia

Um casal morreu após se envolver em um violento acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (30), por volta das 10h, na BR 316, na ladeira de Araripina.

As vítimas, identificadas por Jonilson José da Silva conhecido como (Bimba), de 37 anos, e sua esposa conhecida por Josilene, conduziam um veiculo que colidiu frontalmente com uma carreta.

Com o impacto da colisão o carro que era ocupado por Jonilson e sua esposa ficou completamente destruído levando a morte instantânea do casal. As vítimas fatais são naturais do município de Marcolândia Piauí e residiam em São Paulo, estavam na cidade natal a passeio e retornariam após as eleições municipais 2016.

Em breve mais informações.