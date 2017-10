Coluna Picos e os destaques da semana

POSSE UESPI- o novo reitor da UESPI Nouga Cardoso Batista e sua vice-reitora Bárbara Melo serão empossados nos seus respectivos cargos, após solenidade de nomeação pelo Governador do Estado, Wilson Martins, dia 28 de janeiro de 2014, no Palácio de Karnak, às 17: 00 horas. Em seguida a Cerimônia de posse ocorre no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FACIME/CCS) da UESPI, localizada na Rua Olavo Bilac, 2335, Centro. Boa Sorte à nova gestão da UESPI ( Na foto: Nouga e Bárbara).

FORMATURA – Parabenizo a turma promoção da cidadania, liberdade, igualdade e justiça social pela conquista do canudo em serviço social. A solenidade de colocação de grau acontece nesta quinta-feira(23) no Espaço Fátima Sá às 19h e o Baile será realizado no dia 25 de janeiro no clube dos professores às 22h. Este colunista agradece por ter sido um dos professores homenageados pela turma. Muita gratidão. Sucesso aos novos profissionais de serviço social de Picos e região (Na foto: a turma de serviço social).

TROCA DE DELEGADO- Ainda não se sabe porque se muda tanto os delegados civis na cidade de Picos, quando eles estão se acostumando e conhecendo o público alvo de seu trabalho são convocados para outra missão em outra cidade. Foi assim, com o delegado Alessandro Barreto, Everton Férrer e agora Danúbio Dias que já está na cidade de Corrente. (Na foto: Danúbio Dias).

VESTIBULAR ESPECIAL- Domingo a Faculdade R.Sá na cidade de Picos realiza mais um vestibular, desta vez, o vestibular especial para preencher vagas remanescentes no curso de pedagogia, comunicação e ciência da computação. O vestibular será no domingo dia 26 de janeiro às 14h.

MUDANÇA- A Diocese de Picos faz mudança nas áreas pastorais com remanejamento de padres. O Padre Miguel deixa a cidade de Monsenhor Hipólito para assumir novo trabalha na cidade de Simões. O padre Gregório deixa a cidade de Picos para assumir paroquia na cidade de Fronteiras. Hipolitanos lamentaram a saída de padre Miguel e desejaram boa sorte no novo campo pastoral (Na foto: Padre Miguel).

ANIVERSÁRIO-I- o ex-vice prefeito da cidade de Monsenhor Hipólito, Virgílio de Sá Bezerra Sobrinho reuniu os amigos para festejar seu aniversário de 60 anos, em um sítio de sua propriedade na localidade Favela, no último sábado. O empresário Cisôr, os médicos: José Virgílio, Zenon, e José Ayrton com os advogados Fabrício e Gardênia eram os convidados especiais do aniversariante. Parabéns Virgílio pela belíssima festa. Felicidade Sucesso! (Na foto: Virgílio).

ANIVERSÁRIO-II- felicitações de aniversário para a nossa colega colunista social Socorro Costa que troca de data na sexta-feira(24) parabéns Socorro sempre bem informada sempre. Sucesso!. (Na foto: Socorro Costa e o padre Gregório).

ANIVERSÁRIO-III- Parabéns ao competente radialista do sistema de Comunicação de Picos, João Rodrigues que troca de data na próxima sexta-feira(24). Parabéns João Rodrigues e Sucesso no Rádio! (Na foto: João Rodrigues com colegas do SCP).

ANIVERSÁRIO-IV- Parabéns a administradora do sistema de Comunicação de Picos, Rosa Maria pelo aniversário no próximo sábado dia 25 de janeiro. Parabéns Rosa Maria! (Na foto: Rosa Maria e Esposo).

EMANCIPAÇÃO – Domingo dia 26 janeiro o município de Campo Grande do Piauí promove shows com a Banda de Forró Desejo de Menina em Praça Pública para comemorar seus 20 anos de emancipação política.