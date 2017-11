Com 5.100 inscritos, concurso para Corpo de Bombeiros acontece neste domingo, 19

O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí vai selecionar neste domingo (19), por intermédio do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe), 110 novos integrantes para a corporação. A maior concorrência foi registrada para candidatas do sexo feminino, com 104.8 por uma vaga, enquanto que a concorrência masculina registrou uma procura de 40.5 por vaga. Ao todo, foram 5.100 candidatos inscritos no certame. A prova escrita será aplicada das 8h30 às 13h30.

Todo o aparato de inteligência das polícias Civil e Militar do Piauí estará em alerta para assegurar tranquilidade a quem vai fazer o concurso. A segurança estará reforçada nos oito locais de aplicação de provas. Serão utilizados detectores de metais e equipamentos para detectar mensagens enviadas por telefone celular. A ordem é garantir a tranquilidade dos candidatos e a lisura do processo.

Os portões estarão abertos para ingresso dos candidatos a partir das 7:00h e serão fechados rigorosamente às 8:00 da manhã, conforme estabelece o edital do certame. O Nucepe reforça que quem chegar atrasado não entra.

A direção do Nucepe chama a atenção dos candidatos inscritos no certame para que eles observem as normas do edital, para evitar problemas. “Nós estamos tomando todos os cuidados para garantir que ninguém seja prejudicado no seu direito e o candidato deve fazer a parte dele para que tudo transcorra dentro das condições de normalidade”, pontua o presidente da banca de concursos da Uespi, Pedro Soares Junior.

Além do Campus Torquato Neto, as provas também serão aplicadas no Liceu Piauiense, no Ifpi da zona Sul, no Centro Educacional Odilon Nunes e nos colégios Eurípedes de Aguiar, Benjamin Batista, Murilo Braga e Severiano Sousa, todos na zona Norte de Teresina.

Mais informações: nucepe.uespi.br/bombeiro2017

Ascom