Com auditório lotado, Caco Barcellos ministra palestra no IV SaliVaG

O jornalista da Rede Globo, Caco Barcellos, ministrou nesse sábado (19) uma palestra na 4ª edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas (SaliVaG). Com o tema “Como gerenciar crises, baseado em sua experiência jornalística com cases”, Caco falou por quase duas horas ao público, formado por profissionais da comunicação, empresários, professores, estudantes e autoridades da cidade, que lotaram o auditório no estádio Helvídio Nunes.

Durante a palestra, o jornalista abordou sobre a desigualdade social no Brasil, que reflete na educação, saúde e segurança do país.

Com a bagagem de mais de 40 anos de profissão, o jornalista contou histórias, que testemunhou durante suas reportagens, dos problemas sociais da população brasileira, principalmente daqueles que vivem em regiões periféricas e não tem as mesmas oportunidades de pessoas da classe alta brasileira.

Caco citou ainda dados sobre a violência no Brasil, informando que 60 mil brasileiros morrem por ano, vítimas de assassinato e que a maioria das mortes não é provocada por bandidos e nem por policiais e sim pelos chamados “cidadãos de bem”, que se sentem no direito de tirar a vida do outro e por motivos fúteis. “É pai matando filho, é o filho matando o pai e homens matando suas companheiras”, lamentou.

Caco Barcellos exibiu três vídeos durante a palestra: dois sobre o Programa Profissão Repórter, exibido na Rede Globo, que é comandado pelo próprio jornalista e o outro sobre a histórica cobertura do conflito entre palestinos e israelenses na cidade de Nablus, em abril de 2002. Na ocasião, o carro da equipe de reportagem foi metralhado pelo exército israelense. Apesar do susto, ninguém saiu ferido.

Por último, Caco lembrou um pouco da sua origem e do início da sua carreira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No final da palestra, o jornalista foi aplaudido de pé pelo público presente no evento.

O prefeito Padre Walmir Lima e a secretária de Educação, Rosilene Monteiro, também prestigiaram a palestra.