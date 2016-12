Com base da seleção do Piauiense, SEP trabalha “espírito de campeão”

É dezembro e todos começam a fazer planos para o próximo ano. E, se quem teve sucesso em 2016 manter a pegada em 2017, a Sociedade Esportiva de Picos (SEP) tem tudo para ser um dos candidatos mais fortes ao título piauiense da próxima temporada. Dos 12 nomes da seleção do campeonato escolhida pela FFP, cinco deles, incluindo o treinador, estarão do lado do Zangão. Para o presidente Rodrigo Lima, fruto de um trabalho minucioso feito na contratação do elenco.

Apesar de ninguém que disputou o estadual de 2016 pela SEP ter entrado para a seleção, cinco nomes que estavam em outras equipes foram integrados para o próximo ano, vindos principalmente do Altos, vice-campeão. Foi de lá que veio o treinador Nivaldo Lancuna e, junto com ele, o lateral-direito Jean e o volante Fred. Do Parnahyba, terceiro colocado, chegam o lateral-esquerdo Rian e o meia Idelvando.

– Começamos pelo melhor treinador, que ganhou o estadual e fez uma bela campanha na Série D. Queremos que ele repita isso aqui no Picos. Nós analisamos o perfil de cada jogador disponível no mercado. Fomos avaliar o extracampo e trazer jogadores experientes, que apesar de jovens tem currículo, bagagem, com espírito de campeão. A partir daí chegamos a um consenso – explica o presidente Rodrigo Lima sobre o processo de montagem do elenco.

E com jogadores de qualidade, é natural que as expectativas cresçam. Em 2016, o Picos foi muito bem no primeiro turno e só foi derrotado na final pelo River-PI. Na segunda metade do campeonato, no entanto, caiu de nível e não chegou sequer às semifinais. A meta agora é bater de frente com os principais rivais e trazer o título, que não vai para a Cidade do Mel desde os anos 90.

– Nós estamos entrando para respeitar os adversários, mas queremos ser campeões, esse é objetivo. Estamos há 18 anos na fila. Sabemos que será um dos mais equilibrados dos últimos anos, mas vamos para brigar pelo título – finaliza Rodrigo.

O time picoense fechou o elenco para a próxima temporada com 29 jogadores. Entre reforços contratados, jogadores mantidos da temporada anterior e atletas pinçados em uma peneira feita pelo clube na cidade. O clube organiza um bingo no próximo sábado para somar recursos, e a previsão de apresentação para pré-temporada é o dia 2 de janeiro. A primeira partida do clube no próximo ano será na primeira rodada do Piauiense, em casa, contra o River-PI, no dia 1º de fevereiro.

