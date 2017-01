Com contrato pronto, Romulo ainda resolve distrato na Rússia; Fla aguarda

Está tudo certo para Flamengo e Romulo ficarem, enfim, juntos. O contrato será de quatro anos – e não de três temporadas como informara anteriormente o GloboEsporte.com. E o documento já está pronto. Mas o acordo de distrato com os russos atrasa o processo. O Spartak Moscou, que é dono dos direitos do atleta até o meio do ano, pediu compensação financeira ao Flamengo e emperrou o negócio. Os cariocas não pagarão pela rescisão, e repetem o gesto da transação por Donatti. Ou seja, o jogador e seu agente que resolvam a liberação.

Por isso, a presença do jogador no dia 11, na reapresentação do grupo, que era considerada certa ainda está na berlinda. O Flamengo e o jogador seguem otimistas pela boa notícia, mas o clube carioca prega paciência.

– Não nos meteremos na relação do atleta com o clube russo – disse o vice-presidente de futebol Flavio Godinho, antes de responder se o jogador participaria da pré-temporada – Quanto antes (resolver) melhor, mas não temos ingerência no processo.

Godinho citou a negociação pelo zagueiro argentino Donatti, que foi costurada desde o início de 2016, mas só foi fechada, efetivamente, no meio do ano passado. Houve queda de braço do jogador com a diretoria do Rosario Central, que não abria mão da multa contratual, mas terminou liberando o atleta.