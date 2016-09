Com promessa de recorde de público, Parada da Igualdade de Picos terá Mara Pavanelly

A 10ª edição da Parada da Igualdade de Picos promete ser uma das maiores já promovidas no município. O evento que acontecerá no dia 25 de setembro contará com participantes de nove estados do Nordeste e de cinco estados de outras regiões do país. A expectativa de público é de aproximadamente 15 mil pessoas.

Este ano, a Parada da Igualdade tem como tema “Por um Brasil que respeite as identidades”. Organizado pela Coordenadoria de Direitos Humanos e Livre Orientação Sexual de Picos, o movimento possui investimentos oriundos da Secretaria Estadual de Cultura, dos deputados Severo Eulálio (PMDB), Flora Isabel (PT), além do apoio da Organização das Nações Unidas (Unesco), através do departamento Nacional de Aids.

A coordenadora de Direitos Humanos e Livre Orientação Sexual, Jovanna Cardoso, disse que a programação é diversa e um dos momentos mais aguardados é o show da cantora Mara Pavanelly que se apresenta na Praça Felix Pacheco, Centro da cidade.

“A atração é um patrocínio da Secretaria de Cultura do Piauí e deve abrilhantar mais ainda nossa Parada, que anualmente nos surpreende com a presença maciça do povo picoense. O trio da Mara vai seguir o percurso todo, desde o bairro Bomba”, afirmou Jovanna.

O percurso deverá ser o mesmo dos anos anteriores com concentração e saída do Segundo Balão, no bairro Bomba. Do local o público participante segue em caminhada até a Praça Félix Pacheco, onde ocorrem as apresentações culturais.

“Picos ainda vai ser a Capital da Igualdade”

Jovanna Cardoso ainda comentou que a população de Picos sempre participou de todas as edições da Parada da Igualdade, demonstrando respeito e receptividade pelo movimento.

“Em todas as edições da Parada da Igualdade percebemos um respeito muito grande das pessoas, se fotografam ao lado das Drag Queen, trans, gays. Isto é um diferencial de verdade”, destacou.

Anterior à Parada da Igualdade, a cidade de Picos será palco da Jornada Nordestina de Cidadania Plena LGBT que acontece no dia 22 de setembro.