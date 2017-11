Com salários de até R$ 6,4 mil, Exército abre contratações no Piauí; vagas em Picos

A 10ª Região Militar está com vagas abertas para a contratação de oficiais temporários com formação em Medicina, Farmácia, Odontologia e Medicina Veterinária. O salário inicial é de R$ 6,4 mil. As inscrições permanecem abertas até 24 de novembro de 2017.

Os selecionados deverão atuar nas cidades de Fortaleza (CE), Crateús (CE), Teresina (PI) e Picos (PI).

A atividade será desempenhada de forma transitória e por tempo determinado para o exercício de atividades técnicas especializadas no âmbito da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.

Poderão se candidatar profissionais com ou sem especialização ou residência médica. As inscrições acontecem até 24 de novembro, presencialmente, no 23° Batalhão dos Caçadores (Fortaleza) e no 2° Batalhão de Engenharia de Construção (Teresina-PI). Mais informações no site da 10ª Região Militar.

Cidade Verde