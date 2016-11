Comandante da PM anuncia novo concurso com 400 vagas

O comandante geral da Polícia Militar no Piauí, coronel Carlos Augusto, informou que aguarda a autorização do Governo do Estado para a realização de um novo concurso da PM-PI, em 2017. O militar ressalta que, desde que assumiu o comando, 734 novos soldados fizeram o curso de formação.

“Enviamos uma solicitação para que o governador autorize o início da formação de 400 novos soldados em 2017. Estamos esperando apenas a autorização do governador que sabe dessa necessidade e vê o clamor da sociedade por segurança pública e também pela presença na PM no dia a dia das pessoas”, disse o coronel.

Em entrevista a tv da capital, o comandante ressalta ainda que a Polícia Militar do Piauí tem se estruturado com a aquisição de armamentos e viaturas. Ele cita, por exemplo, a ação rápida da corporação que impediu um assalto milionário em uma fazenda no município de Uruçuí, no último fim de semana.

“Temos feito um trabalho nas divisas do nosso Estado. Ao longo de dois anos, foram autorizadas a aquisição de mais de 200 viaturas, adquirimos quase mil armamentos e coletes. Na ação de Uruçuí, por exemplo, chegamos rápido com três ou quatro viaturas e deslocamos outras para a região. Temos trabalhando incansavelmente para levar a PM a todos os municípios de forma mais efetiva”, finaliza.

Formação e promoções

O comandante geral ressalta que, somente nesta semana, serão formados 205 sargentos e promovidos 144 oficiais da PM, tanto em Teresina, como em Parnaíba e Floriano.

“Desde que assumimos o comando geral da PM estamos em formação e capacitação continuada. Os sargentos são muito importantes para a estrutura da Polícia Militar, pois são os sargentos que comandam os pequenos municípios. Formamos 40 em Parnaíba, 25 em Floriano e o restante na cidade de Teresina”, destaca o comandante.

Em dezembro, deste ano, serão formados 43 novos oficiais que estão se formando na Academia da Polícia Militar.

