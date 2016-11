Começa a 4ª edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas

O prefeito Padre Walmir Lima abriu oficialmente nessa quarta-feira (16) a programação do 4º Salão de Livros do Vale do Guaribas. O palco do maior evento literário do interior do Piauí é o Estádio Municipal Helvídio Nunes.

A solenidade de abertura do SaliVaG contou com a presença de professores, estudantes, autoridades da cidade e dos familiares da homenageada deste ano, a poetisa, professora e escritora picoense, Maria de Jesus de Souza Martins.

O evento segue até o próximo domingo com a realização de palestras, lançamentos de obras, vendas de livros e shows musicais. O SaliVaG traz para a cidade de Picos palestrantes nacionais, estaduais e locais, tendas de leituras e circo das letras.

Após a abertura oficial do evento, a irmã de Maria de Jesus, Gracinha Granja, ministrou uma palestra falando da trajetória de vida da homenageada.

O show musical ficou por conta do cantor Odorico Carvalho e da cantora Patricia Melodi, que cantou Torquato, acompanhada da banda “Zero Oito Meia Trio”.

O prefeito Padre Walmir Lima afirmou que a administração apostou na ideia de investir na cultura e na leitura e o resultado foi à criação do Salão do Livro em Picos. “Nós sabemos que a leitura ela transforma, ela nos faz viajar e ir de encontro a outras ideias e assim em 2013 nós acreditamos no Salão do Livro e essa ideia foi crescendo e se expandindo”, disse.

Padre Walmir reiterou ainda que o SaliVag será um evento para todos os governos e passa fazer parte do calendário do município e da região. “Que entre prefeito e sai prefeito e o SaliVaG possa continuar sendo um evento de Picos e região”, frisou.

Segundo a Secretária de Educação, Rosilene Monteiro, a expectativa é da realização de um grande evento e que o público picoense e região participem ativamente do SaliVaG.