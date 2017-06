Começa hoje, o II Fórum de Segurança Pública da macrorregião de Picos

Tem início nesta terça (06), o II Fórum de Segurança Pública da macrorregião de Picos. Evento tem como objetivo principal discutir temas relacionados à Segurança Pública. Além do debate, serão promovidas palestras e ainda instruções teóricas e práticas sobre o trabalho da polícia.

O evento é aberto à comunidade em geral e contará com a presença de autoridades municipais e estaduais. Para participar do Fórum, os interessados deverão se inscrever através do site www.sympla.com.br ou procurar os acadêmicos do curso de Direito da UESPI ou da Faculdade R.Sá. A inscrição presencial custa R$: 20,00, a online tem um acréscimo de R$: 2,00 (R$22,00).

O Fórum irá acontecer no Auditório da Universidade Estadual do Piauí, campus de Picos.

PROGRAMAÇÃO

06/06/2017

14h00min: Credenciamento

16h30min: Palestra Magna – Violência urbana, defenda-se cidadão

Palestrante: Tenente Coronel Sousa Filho

19h00min: Processo Penal e Segurança Pública: o dilema prisões cautelares e audiências da custódia

Palestrante: Dr. Juliano Leonel

Mesa de debates: Dr. Mark Neiva – Presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB – Subseção de Picos – PI / Dr. Herval Ribeiro – Conselheiro Estadual da OAB – PI e Professor da Faculdade R.Sá

07/06/2017

14h00min: Credenciamento

15h00min: Segurança Pública e maioridade penal: Um debate sobre a violência infanto-juvenil

Palestrante: Dra. Alynne Patrício

Mesa de debates: Dr. Johilse Thomaz – Advogado / Dra. Ângela Bezerra – Assistente Social e Professora da Faculdade R.Sá

17h30min: Criminalística, Criminologia e Crimes em série

Palestrante: Escritora Ilana Casoy

Mesa de debates: Dr. Alekssandro Libério – Professor da Universidade Estadual do Piauí e da Faculdade R.Sá

19h00min: Segurança Pública na perspectiva da proteção internacional dos Direitos Humanos: Os deveres de investigar, punir e o controle de convencionalidade na ótica do Pacto de São José da Costa Rica

Palestrante: Dr. Lucas Daniel

Mesa de debates: Dra. Fátima Soares Miranda – Subprocuradora do Munícipio de Picos – PI e Professora da Faculdade R.Sá / Dr. Cássio Luz Pereira – Advogado e Professor da Universidade Estadual do Piauí