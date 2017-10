Começa o I Picos Fest Berro

Teve início na noite de ontem, dia 20, no Parque de Exposições, o I Picos Fest Berro. O evento está sendo considerado um dos maiores feiras de negócios de Ovinos e Caprinos do Piauí.

A solenidade de abertura contou com a presença dos organizadores do evento, os empresários Sebastião Barros, Toni Cortêz , José Airton e Adalberon. Como também do prefeito Kleber Eulálio (PMDB), o vice-prefeito e secretário de Educação, Padre Walmir (PT); a deputada estadual, Flora Izabel (PT); o presidente da Câmara Municipal de Picos, Hugo Victor (PMDB), o advogado Severo Neto e outras autoridades.

Com o apoio da Prefeitura de Picos, O Picos Fest Berro tem o objetivo de promover e divulgar a cultura da ovinocaprinocultura no sertão do Piauí, incentivando criadores a investirem no rebanho ovino e caprino, uma vez que as condições de criação e reprodução do rebanho se torna mais lucrativo e menos dispendioso diante das condições climáticas da região sertaneja.

O evento, em sua 1ª edição, contará com uma programação bem diversificada, com rodadas de negócios de ovinos e caprinos, feira de produtos, palestras, apresentações, competições com premiação para animais vencedores, desfiles de raças e outras atrações.

O Picos Fest Berro contará com a participação de criadores da região da Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco e Maranhão, além da realização de shows musicais com atrações regionais e nacionais.

De acordo com um dos organizadores do evento, Adalberon Filho, disse que o primeiro dia superou as expectativas da organização em relação a quantidades de pessoas e animais.

Na oportunidade, o empresário agradeceu a Prefeitura de Picos; Sebrae e Senar pelo apoio ao evento.

Para o presidente da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos do Piauí, Walter Alencar Neto, falou que a feira é grande importância para o estado do Piauí.

“Ao chegar aqui fiquei surpreso com a estrutura e com a organização que o evento tem mostrado nessa primeira edição. Os organizadores souberam procurar o caminho correto no intuito de ter um apoio para ter um evento dessa magnitude”, disse.

Animaram a primeira noite do I Picos Fest Berro Alvino Luz e Banda e Jonathan e Júnior