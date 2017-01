Começa o Pré-OAB do Curso Cavalcante

Como uma das novidades para 2017, a direção do Curso Cavalcante apresenta o novo projeto: PRÉ-OAB do CAVALCANTE, que conta com uma metodologia ousada além de um timaço com os melhores professores da área jurídica de Picos e região.

Serão duas turmas com aulas de segunda à sexta: uma à tarde (das 13h30 às 17h) e outra à noite (18h20 às 21h50). Em alguns finais de semana serão aplicados simulados com foco total na 1ª Fase do XXII Exame de Ordem.

Os alunos terão aulas presenciais e/ou aulas online (www.cursocavalcante.com), contarão com acompanhamento individualizado usando serviços de coach que ajudarão na maximização da aprendizagem.

Um grande diferencial é que as aulas presenciais serão gravadas e em seguida colocadas no site assim o aluno pode rever novamente o conteúdo ou em caso de faltar ele pode assistir as aulas perdidas na íntegra.

CLIQUE AQUI e saiba mais detalhes do PRÉ-OAB ou se preferir entre em contato via whats (89) 9 9917-8955