Comerciante e clientes são feitos reféns durante assalto em Francisco Santos

Por volta das 07h00 desta quinta-feira, 31, dois homens armados realizaram um assalto a um supermercado no Centro de Francisco Santos. De acordo com o comandante do Grupamento da Polícia Militar do Município, cabo Damião, a dupla chegou ao local em um prisma de cor preta, com a lateral amassada.

“Eles chegaram ao local armados e encapuzados, anunciaram o assalto e fizeram de refém o proprietário do supermercado, dois funcionários e três clientes. Em seguida levaram o empresário até o cofre e levaram todo o dinheiro”, explicou o comandante do GPM.

A quantia levada não foi repassada pelo empresário à polícia.

Ainda de acordo com o cabo, a ação foi rápida e os criminosos fugiram com destino a cidade de Campo Grande do Piauí.

Após a ação a polícia foi acionada e tentou alcançar o veículo em que a dupla fugiu, mas não conseguiu êxito. “Acionamos a polícia na região e continuamos em diligência”, ressaltou Damião.

CidadesnaNet