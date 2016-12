Comissão aprova criação de nova universidade federal no Piauí

A Comissão de Educação da Câmara Federal, aprovou o PL 5272/16, do Poder Executivo, que cria a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), por desmembramento da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A sede da universidade será em Parnaíba (PI), onde é atualmente um campus da UFPI. Com isso, todos os cursos, profissionais e alunos atualmente na UFPI serão transferidos para a nova universidade.

O patrimônio da UFDPar será constituído pelo patrimônio da UFPI para o funcionamento do atual campus, além de aquisições e doações. Os recursos da nova universidade virão do Orçamento da União, além de subvenções de entidades públicas e particulares e convênios, entre outros.

O relator na comissão, deputado Átila Lira (PSB-PI), recomendou a aprovação da matéria. “Com a efetivação da presente medida, estaremos valorizando a educação superior, pública e gratuita, e promovendo a inclusão dos que mais precisam de uma formação superior de qualidade”, afirmou.

Tramitação

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Portal AZ