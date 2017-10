Comitê acompanha obras do terminal de Picos

Membros do Comitê de Monitoramento dos contratos das concessões das rodoviárias de Teresina, Picos e Floriano, formado pela Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans) e Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc), fizeram visita ao Terminal Rodoviário “Zuza Baldoíno” na cidade de Picos, para verificar as intervenções realizadas pela concessionaria administradora do terminal, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart).

O histórico de intervenções realizadas e já observadas pelo Comitê foram relativas à readequação de uso do terminal, com manutenções como varrição interna, capinas externas com podas de árvores e a recuperação de instalações hidráulicas nos banheiros. Além disto, em etapas preliminares ao efetivo andamento das obras, foram recuperadas as tubulações para condução e destinação dos esgotos, que estavam obstruídas, representando um problema histórico do terminal.

De acordo com o membro do Comitê, engenheiro Gil Júnior, o cronograma de obras para o terminal de Picos está sendo acompanhado. “Todos os requisitos e metas que constam no contrato estão sendo monitorados. Houveram algumas burocracias internas, referente à desenvolvimento de projetos complementares e suas respectivas alterações e aprovações, que provocaram um atraso para o efetivo início das obras de reforma da Rodoviária de Picos. Mas agora, o ritmo é outro. Em março, a concessionária concluiu as obras dos sanitários públicos e dos funcionários, tanto masculino e feminino. Serão iniciadas já nesta segunda quinzena de abril, as obras de recuperação do pátio de manobra dos ônibus, com execução das obras de macrodrenagem e logo em seguida a pavimentação”, ressaltou.

Estão previstas ainda no cronograma, obras de acessibilidade, com instalação de uma plataforma de acesso para cadeirantes ao piso superior, promovendo uma adequação até então inexistente no terminal. Para o segundo semestre estão previstas as obras de recuperação de cobertura, novas instalações elétricas, equipamentos de telefonias, sonorização e toda parte de sinalização e controle para acesso dos ônibus. Até o final de dezembro, as obras deverão estar concluídas.

Intervenções realizadas no Terminal de Picos

• Reformas nos banheiros masculino e feminino, com readequações para uso;

• Drenagem e limpeza dos sistemas locais de recepção dos esgotos sanitários;

• Serviços de capina e podas de árvores na área do estacionamento

• Instalação de refletores provisórios voltados para a área da frente do terminal e para a área de manobra dos ônibus;

• Recuperação provisória mecanizada (com motoniveladora) da área de manobra dos ônibus.

CCOM PI