Coluna Informática: Como baixar vídeos da Globo.com

Se você já tentou baixar algum vídeo da Globo.com com o Download Helper no Firefox, com o aTube Download Catcher, também com o FVD video downloader no Chrome e o RealDownloader e também apelou para os arquivos temporários do Internet Explorer porém sem sucesso, bem vindo ao time, eu também já passei por isso quando queria copiar o vídeo para nosso acervo de uma entrevista da Consultora Fernanda Musardo para o jornal local da Rede Globo!

Apenas um lembrete: os vídeos da Globo.com são protegidos por direitos autorais, ou seja, você só pode fazer o download deles para uso pessoal e educacional apenas.

A forma que descobri de como baixar vídeos da Globo.com foi utilizando oInternet Download Manager.

Porém, apenas instalando ele, você ainda não conseguirá baixar os vídeos da Globo.com, pois a Globo.com utiliza uma técnica onde você só pode requisitar aquele vídeo uma única vez, e TODOS os métodos de download de vídeo fazem uma segunda requisição para o servidor, então se você tentar baixar o vídeo com o IDM, Internet Download Manager, sem configurá-lo, você verá a seguinte mensagem.

Então para conseguir baixar vídeos da Globo.com, você precisará seguir os seguintes passos de configuração do IDM.

Abra o IDM e vá em Downloads / Options

Em General, clique na opção Keys

Ative a opção “Use the following key(s) to force downloading with IDM for any links” e escolha qualquer uma das teclas disponíveis, eu escolhi o INS.

Agora abra a página que contém o vídeo que deseja baixar, e enquanto a página estiver carregando, mantenha pressionada a tecla que você escolheuque o IDM irá perguntar para você se deseja realizar o download do vídeo, e faça o seu download tranquilamente.

Atenção, você irá notar que a página demora um pouco mais para carregar, isso é normal dado o algoritmo de verificação do tipo de conteúdo para download.

Se conseguiu baixar vídeos da Globo.com, compartilhe esse artigo com seus amigos!

Fonte: Musardo´s Consultoria Digital