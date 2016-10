Como baixar vídeos da Globo e G1, utilizando plugin do Google Chrome

Baixar vídeo da Globo é um dos objetivos de qualquer pessoa que trabalhe ou que queira colocar um vídeo da Globo no YouTube, Facebook e outras redes sociais.

Existem milhares de tutoriais ensinando as pessoas como conseguir Como baixar vídeo da Globo. A Maioria não funciona mais. Mas esse método que vou ensinar hoje passo a passo funciona 100% e serve para baixar vídeo de um site qualquer.

O que você precisa:

1. Passo: Você vai precisar usar o navegador Chrome do Google. Se você ainda não usa instale agora aqui.

2. Passo: Agora entre no Google Webstore aqui.

3. Passo: Agora copie e cole (video downloader professional) no quadradinho de busca do Google Webstore . Veja a foto.

4. Passo: Agora clique em “USAR NO CHORME”.

Pronto: essa era a parte difícil do processo e como você ver é bem simples.

Como baixar vídeo da Globo

1. Agora entre no site da Globo e clique em Vídeo.

2. Escolha o vídeo que quer baixar.

3. Quando você escolher o vídeo, você vai ver um seta verde no lado direito superior de sua página. Veja a foto!

4. Clique na seta verde para aparecer a palavra “Download”. Clique em Download e pronto.

Nota: não tem esse negocio que não funciona. Mas as vezes o sistema mostra várias opções de download, como por exemplo a propaganda do vídeo. Escolha sempre a ultima opção com maior GB.

Não entendeu? Veja o vídeo!

É isso gente! Funcionou? Compartilhe!

Fonte Original e Exclusivo