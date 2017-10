Como calcular a nota do Enem?

[ad#336×280]Para começar, não tem como o candidato calcular com exatidão a nota no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Apenas o Inep pode fazer o cálculo, sendo que o instituto não calcula uma média global de desempenho, apenas apresenta as médias das provas separadamente.

A prova do Enem tem cinco notas: uma para cada área de conhecimento avaliada – Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática –, mais a média da redação. Para o cálculo das médias em cada uma das quatro áreas é utilizada a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que busca medir o conhecimento a partir do comportamento observado em testes. No caso da redação, os critérios são os mesmos do Enem antigo.

Para distribuição das vagas no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Ministério da Educação (MEC), as instituições determinam o próprio peso de cada prova do Enem.

Como é calculada a nota? Diferentemente de uma prova comum, a nota do Enem em cada área não representa simplesmente o número de questões que o estudante acertou na prova. Em cada uma das quatro áreas avaliadas, a média obtida depende também da dificuldade das questões que se erra e se acerta, e da consistência das respostas. Por isso, estudantes que acertam o mesmo número de questões podem obter médias diferentes.

O que representa a nota? Geralmente a média dos exames fica próxima dos 500 pontos. Portanto, quanto mais distante deste número for a nota do estudante, para cima, maior o desempenho obtido em relação à média dos participantes. Mesmo raciocínio vale para desempenho menor que 500, que aponta desempenho pior em relação ao obtido pela média.

Qual a nota máxima? Os limites da escala, dentro de cada área, variam conforme o nível de dificuldade das questões da prova e o comportamento dos estudantes em cada questão. Portanto, o mínimo e máximo para cada área avaliada não são pré-fixados. Em cada edição essa pontuação se altera. Confira abaixo as maiores e menores notas do Enem 2010:

Área de conhecimento Menor nota Maior nota

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 297,3 844,7

Ciências Humanas e suas Tecnologias 265,1 883,7

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 254 810,1

Matemática e suas Tecnologias 313,4 973,2

