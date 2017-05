Comoção e honras marcam enterro de PM assassinado em Paquetá

Após ter sido velado na cidade de Picos e Paulistana, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (12/05) no Cemitério do Posto Fiscal de Pipocas, município de Acauã-PI, o Cabo da Polícia Militar Daniel Marcos Ferreira da Silva, 48 anos, morto a tiros por um homem na manhã da última quinta-feira (11) dentro do Grupamento da PM da cidade de Paquetá do Piauí.

O sepultamento, que foi marcado pela serenidade e emoção, teve honras militares com salva de tiros. No cemitério, o comandante do 20º BPM, Major Felipe, segurando na alça do caixão, se encarregou de conduzi-lo juntamente com outros policiais até o tumulo.

Esteve presente no sepultamento, o Secretário de Segurança do Estado do Piauí, Capitão Fábio Abreu, o coronel Carlos Augusto, comandante Geral da PM e outras autoridades militares. Os familiares acompanharam com muita emoção o sepultamento, também visto por moradores da localidade.

SOBRE O CRIME

O suspeito de ter assassinado o Policial Militar foi preso horas depois. Ele estava escondido em um matagal e de posse de duas armas de fogo. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde os procedimentos legais foram realizados.

Fonte: Com informações e fotos do FN Notícias