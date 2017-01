Comoção e tristeza marcam velório de Chico Borges

Comoção e tristeza marcam o velório de Chico Borges, prefeito eleito de Santana do Piauí que morreu em um grave acidente na manhã deste domingo próximo a Picos. As homenagens acontecem na casa do pai de Chico, Raimundo Borges, no bairro São José em Picos.

Familiares e amigos estão consternados com a tragédia que aconteceu antes dele tomar posse, que estava marcada para às 15h deste domingo (1º/01) na Câmara Municipal do município de Santana do Piauí. Na solenidade, a vice-prefeita, Maria José (PP), foi quem tomou posse em uma cerimônia rápida.

O corpo não chegou a ser velado em uma igreja da Assembleia de Deus como estava previsto, da funerária foi direto para a casa dos pais. No início da manhã desta segunda o corpo será encaminhado para a Câmara de Santana do Piauí onde uma missa será realizada antes do enterro, marcado para as 10h.

180graus